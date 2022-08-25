"Кріт" ФСБ у Кабміні проведе 12 років за ґратами за державну зраду

Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ країни-агресора РФ.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Після викриття СБУ фігуранти справи зізналися у скоєному.

Наразі одного з них визнано винним судом у державній зраді, і окрім тюремного строку буде конфісковане все майно, яке перебуває в його власності.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила факт вербування спецслужбами РФ колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.