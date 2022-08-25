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"Кріт" ФСБ у Кабміні проведе 12 років за ґратами за державну зраду
Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ країни-агресора РФ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.
Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.
Після викриття СБУ фігуранти справи зізналися у скоєному.
Наразі одного з них визнано винним судом у державній зраді, і окрім тюремного строку буде конфісковане все майно, яке перебуває в його власності.
Раніше повідомлялося, що СБУ викрила факт вербування спецслужбами РФ колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.