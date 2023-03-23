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Куратор окупованої Херсонщини: депутату Держдуми РФ повідомили про підозру
Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата Державної думи РФ Ігоря Кастюкевича. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ.
"Встановлено, що фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції "Єдіная Росія" і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував "потрібні" результати фейкового плебісциту", - повідомляють в СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Саме за його вказівкою представники "виборчкомів" спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх "голосувати" на користь Кремля.
Також російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської "гуманітарки" в регіоні.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - йдеться у повідомленні СБУ.
Там додають, що наразі зловмисник перебуває на території Росії.
"Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголошують в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 41 депутата Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.