Куратор окупованої Херсонщини: депутату Держдуми РФ повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата Державної думи РФ Ігоря Кастюкевича. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ.

"Встановлено, що фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції "Єдіная Росія" і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував "потрібні" результати фейкового плебісциту", - повідомляють в СБУ.

Саме за його вказівкою представники "виборчкомів" спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх "голосувати" на користь Кремля.

Також російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської "гуманітарки" в регіоні.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - йдеться у повідомленні СБУ.

Там додають, що наразі зловмисник перебуває на території Росії.

"Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголошують в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 41 депутата Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.