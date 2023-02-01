Легалізація коштів Медведчука: СБУ провела обшуки у представників компаній, підконтрольних нардепу Столару

Служба безпеки провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних депутату Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Столару.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та РБ, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники.

Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці.

Обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній провели, щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності.

Слідчі дії проводились за ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

СБУ не називає ім'я та прізвище нардепа, але на фото можна впізнати Вадима Столара.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Президент Володимир Зеленський 10 січня заявив, що позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.