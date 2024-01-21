Лідера забороненої компартії Симоненка оголосили у розшук

СБУ оголосила у розшук проросійського політика та керівника забороненої комуністичної партії України Петра Симоненка.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Вказано, що Петро Симоненко переховується від органів досудового розслідування.

Датою зникнення політика вважається 19 серпня 2023 року.

Керівника забороненої комуністичної партії України звинувачують у публічних закликах до захоплення державної влади за статтею 109 Ч.3 N4360203.

Петро Симоненко втік до РФ

У серпні 2023 року Служба безпеки України повідомила Петру Симоненку про підозру.

За даними слідства, коли Київщину окупували російські війська, Симоненко просив вище керівництво Росії допомогти йому втекти.

Щоб вивезти Симоненка з його сім'єю із захопленого селища Березівка Макарівського району Київської області, де жив екснардеп, Кремль розпорядився відправити туди загін спецпризначенців РФ.

Після прибуття російських окупантів екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку.

З 4 по 8 березня минулого року окупаційний спецпідрозділ "супроводжував" комуніста та його близьких через блокпости росіян на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій — комуністичної партії Радянського Союзу".

В СБУ уточнили, що це прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером — депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

За його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви до початку великої війни проти України.

У жовтні 2022 року екснардеп узяв участь у так званій 22-й Міжнародній зустрічі комуністичних і робітничих партій, яка проходила в Гавані на Кубі.

Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність "Л/ДНР".

21 - 22 квітня 2023 року комуніст узяв участь у з'їзді "антифашистського форуму", який відбувся в Мінську. Там він висловлювався за продовження війни РФ проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо можливого застосування тактичної ядерної зброї.

Симоненку повідомили про підозру за двома статтями:

ч. 3 ст. 109 ( публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації); ч. 3 ст. 436−2 ( виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації).

Суд заборонив КПУ

В червні 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд Львова розглянув всі справи за позовами Міністерства юстиції, поданими за ініціативи президента Володимира Зеленського, щодо заборони низки партій, які українська влада вважає проросійськими. Всі ці позови були задоволені.

Також тоді було заборонено ще деякі партії, яких не було у відповідному списку. Зокрема, це Комуністична партія України, Робоча партія та "Русь єдина" (колишня Партія політики Путіна).