Майнінг у приміщеннях лісгоспу. ДБР викрило підпільну криптоферму на Львівщині

Правоохоронці викрили діяльність підпільної криптоферми службових приміщеннях філії "Рава-Руське лісове господарство" держпідприємства "Ліси України". Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, організаторами криптоферми стали:

ексдиректор філії (зараз очолює іншу);

його заступник (чинний директор);

головний бухгалтер;

інші особи.

Як зазначили правоохоронці, понад рік тому в держустанові було встановлено техобладнання, яке забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців.

Кошти за електроенергію сплачувало держпідприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили щонайменше 4 млн грн.

Крім того, незаконна діяльність призводила до систематичного перевантаження комунальних мереж, через що відбувалися знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об’єктів і критичної інфраструктури.

Під час обшуків в службових приміщеннях філії вилучили обладнання на понад 3 млн гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.