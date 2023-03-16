Майже 10 мільйонів гривень застави: суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському. Його підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд визнав підозру обґрунтованою та частково задовольнив клопотання прокуратури, застосувавши запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 997 900 гривень. НАБУ просило призначити Пивоварському заставу у 20 млн гривень.

Підозрюваний зобов’язаний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу внести заставні кошти або забезпечити їх внесення заставодавцем.

Крім того, на ексміністра до 16 травня 2023 року включно покладено такі обов’язки:

прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, детектива та суду;

повідомляти слідчого, детектива, прокурора, суд про зміну місця проживання та місця роботи, виїзди за межі Києва і області;



утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду.



Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів.

Нагадаємо, Андрія Пивоварського та його колишнього заступника Володимира Шульмейстера підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

За даними слідства, у 2015 році чиновники забезпечили ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден в морському порту "Південний" на Одещині. У НАБУ вказали, що стягувати такий збір за законом може лише ДП "Адміністрація морпортів України".