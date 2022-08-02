Масштабна операція СБУ. В Україні ліквідували мільйонну ботоферму

У вівторок, 2 серпня, в СБУ повідомили, що знешкодили організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.

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Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб.

"Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії", – уточнюють в СБУ.

Серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

"Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", – йдеться у повідомленні.

В СБУ розповідають, що в ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Хоч в СБУ не озвучують ні назву політсили, ні імені народного депутата, з повідомлення випливає, що йдеться про оточення Петра Порошенка. У політсилі останнього на повідомлення СБУ відразу відреагували і спростували будь-яку причетність до ботоферми.

Наприклад, нардеп Ірина Геращенко заявила, що звинувачення в адресу "Європейської солідарності" – наслідок "політичного замовлення влади"і порушення працівниками ЗМІ стандартів журналістики.

В СБУ ж у свою чергу уточнюють, що російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних облікових записів в найбільш популярних соцмережах.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці. Крім того, "експерт" неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його кураторам.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили:

апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми;

5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;

200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.

Ці злочини караються штрафом від 3 тис. до 7 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на днях співробітники СБУ викрили плани російських окупантів щодо псевдореферендуму у Херсонській області, яким загарбники бажають легітимізувати входження частини південної України до складу РФ.