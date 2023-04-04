Масштабне розкрадання продуктів для військових: ДБР знайшло підпільний склад

Державне бюро розслідування знайшло склад з продуктами харчування. Його пов’язують зі злочинною групою, яка на Дніпропетровщині крала у великих масштабах харчі, які призначалися для військових. Йдеться на сайті ДБР.

Правоохоронці викрили склад у Дніпропетровській області, в якому зловмисники ховали 3 тонни краденої продукції. Серед знайденого - гущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані продукти. Цей товар призначався для військових.

Склад належить організованій групі, яку у січні 2023 року викрило ДБР. Злочинці з Дніпропетровщини привласнювали та перепродували харчові продукти. Тоді правоохоронці провели майже 70 обшуків, в результаті яких вилучили понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Дані: Державне бюро розслідування

Частину знайдених продуктів правоохоронці передали військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

Нагадаємо, журналісти з посиланням на угоду Міністерства оборони, опублікували інформацію про закупівлю харчів для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Зокрема, відомство закуповувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформація про завищені ціни, яку оприлюднили ЗМІ, мають ознаки навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони до скандалу з яйцями по 17 грн за штуку планували купувати картоплю по 27 грн за кг.

У березні 2023 року після серії скандалів Міноборони створило департамент боротьби з корупцією.