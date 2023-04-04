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Масштабне розкрадання продуктів для військових: ДБР знайшло підпільний склад
Державне бюро розслідування знайшло склад з продуктами харчування. Його пов’язують зі злочинною групою, яка на Дніпропетровщині крала у великих масштабах харчі, які призначалися для військових. Йдеться на сайті ДБР.
Правоохоронці викрили склад у Дніпропетровській області, в якому зловмисники ховали 3 тонни краденої продукції. Серед знайденого - гущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані продукти. Цей товар призначався для військових.
Склад належить організованій групі, яку у січні 2023 року викрило ДБР. Злочинці з Дніпропетровщини привласнювали та перепродували харчові продукти. Тоді правоохоронці провели майже 70 обшуків, в результаті яких вилучили понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.
У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Частину знайдених продуктів правоохоронці передали військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.
Нагадаємо, журналісти з посиланням на угоду Міністерства оборони, опублікували інформацію про закупівлю харчів для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Зокрема, відомство закуповувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.
Згодом міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформація про завищені ціни, яку оприлюднили ЗМІ, мають ознаки навмисних маніпуляцій та вводять в оману.
Пізніше стало відомо, що в Міноборони до скандалу з яйцями по 17 грн за штуку планували купувати картоплю по 27 грн за кг.
У березні 2023 року після серії скандалів Міноборони створило департамент боротьби з корупцією.