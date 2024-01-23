Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави

23 січня Апеляційний суд Києва вирішив залишити під вартою директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, який фігурує у справі про незаконне заволодіння землею у Київській області.

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" із зали суду.

Проте, суддя зменшив розмір застави з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень.

Зазначається, що Мазепу не встиг потрапити до суду на призначений час, тому брав участь у засіданні по відеозв'язку.

Попри те, що адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк долучив до справи 10 листів від друзів Мазепи, серед яких народний депутат Андрій Герус, які йогові взяти Мазепу на поруки, суд не став змінювати запобіжного заходу. Наразі Мазепа буде під вартою до 27 лютого.

Зазначається, що прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначати нову в розмірі 700 мільйонів гривень.

Ігоря Мазепу затримали при спробі залишити Україну

Нагадаэмо, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня під час проходження україно-польського кордону. Також ДБР провела обшук в офісі компанії.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

В Офісі генпрокурора нагадали, що у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.