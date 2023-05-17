Медсестра з Херсона передавала представнику ФСБ персональні дані українських захисників

Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні. Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за завданням ворога після звільнення Херсона жінка залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні "звіти" до ФСБ через месенджер", - зауважили в СБУ.

Там додають, що розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.

"Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм", - зазначають правоохоронці.

Під час обшуків за місцем проживання жінки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала ще двох прихильників РФ у результаті масштабних контрдиверсійних заходів на звільненій частині Херсонщини. Зловмисниками виявились місцеві жителі: батько і син, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону.