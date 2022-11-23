Медведчука судитимуть за заочною процедурою

Надано дозвіл на здійснення спеціального судового провадження та спеціального досудового розслідування щодо народного депутата Віктора Медведчука, переданого РФ.

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Про це повдомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ, переданого представникам держави-агресора як військовополоненого в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колегією суддів Личаківського районного суду м. Львова розпочато спеціальне судове провадження стосовно народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

"Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia). Судовий розгляд обвинувального акту у справі проводитиметься у закритому судовому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

У іншому кримінальному провадженні, так званій «вугільній справі», за підозрою народного депутата у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України), за клопотанням прокурорів судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

У прокураторі нагадали, що на майно народного депутата та майно пов’язаних з ним осіб накладено арешт.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук був переданий Росії в рамках обміну, що відбувся 21 вересня.

В свою чергу, Служба безпеки України запевнила, що до обміну Медведчук надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.