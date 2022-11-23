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Медведчука судитимуть за заочною процедурою
Надано дозвіл на здійснення спеціального судового провадження та спеціального досудового розслідування щодо народного депутата Віктора Медведчука, переданого РФ.
Про це повдомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ, переданого представникам держави-агресора як військовополоненого в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колегією суддів Личаківського районного суду м. Львова розпочато спеціальне судове провадження стосовно народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia). Судовий розгляд обвинувального акту у справі проводитиметься у закритому судовому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.
У іншому кримінальному провадженні, так званій «вугільній справі», за підозрою народного депутата у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України), за клопотанням прокурорів судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
У прокураторі нагадали, що на майно народного депутата та майно пов’язаних з ним осіб накладено арешт.
Нагадаємо, що Віктор Медведчук був переданий Росії в рамках обміну, що відбувся 21 вересня.
В свою чергу, Служба безпеки України запевнила, що до обміну Медведчук надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.