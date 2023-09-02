Мексиканський експрес. ЗМІ розповіли навіщо Єгор Левченко насправді "ловить бариг"

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Гучно розрекламована в мережі Інтернет та на зовнішніх носіях акція "Спіймай баригу - отримай кеш" може бути звичайним відсіканням конкурентів, а "успішний ІТ-бізнес", яким хвалиться її меценат Єгор Левченко (відомий також як Єгор Буркін) – мережею із залучення нових користувачів до тенет наркосиндикату "Хімпром". На сайті розшукового реєстру МВС Левченко все ще значиться як особа, яка переховується від СБУ і прокуратури, а в Єдиному реєстрі судових рішень є інформація про низку проваджень, які стосуються діяльності крупного наркосиндикату, що працював в Україні та Росії, а зараз, за даними джерел, розгортає діяльність в Польщі, орієнтуючись на українських біженців.

Про це йдеться в публікації "Обозрєватєля"

Хто такий Левченко-Буркін?

З лютого 2023 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про "акцію" "Спіймай баригу", ніби то орієнтовану на боротьбу з наркоторгівлею. Невідомий меценат запропонував оплачувати кожну виявлену лабораторію чи наркокур’єра, на яких учасники напишуть заяву в поліцію і щодо яких буде відкрито кримінальне провадження. Згодом стало відомо, що за акцією стоїть Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін. Згідно з даними Єдиного судового реєстру, Левченко (Буркін) проходить як підозрюваний у низці кримінальних справ, пов’язаних із наркоторгівлею. ЗМІ пов’язують його з великою мережею розповсюдження синтетичних наркотиків "Хімпром" (ось новина про її викриття ще у 2019 році СБУ і Генпрокуратурою). За даними низки видань різного рівня якості, "меценат" може переховуватися в Мексиці. СБУ внесло його до бази розшуку. Його підозрюють в створенні організованого злочинного угрупування із виробництва і торгівлі наркотиками через Інтернет.

Левченко-Буркін не приховує, що акція "Спіймай баригу" спрямована на відбілювання його репутації. Як і сотні публікацій в ЗМІ, присвячених механіці отримання грошей, різноманітним розіграшам. Паралельно Єгор вибудовує собі імідж волонтера, який допомагає Збройним силам України під час повномасштабної агресії Росії. Однією з підзадач є відмежуватися від співпраці з російськими спецслужбами, у чому його звинувачували численні публікації. До слова, за даними ЗМІ, одним із контактів у спецслужбах Росії для синдикату Левченка міг бути Ілля Кива. Журналісти неодноразово звертали увагу на те, що ще працюючи в департаменті запобігання незаконному обігу наркотиків Кива часто блокував процеси, які могли б унеможливити діяльність структур Буркіна.

Крім того, про діяльність "Хімпрому" у Росії багато писали російські медіа. Рік тому низці засуджених у цій справі росіян і українців, яких затримували російські правоохоронці, отримали реальні строки. Уже під час повномасштабного вторгнення росіяни вирішили поспекулювати на цій темі і вкинули інформацію про нібито співпрацю СБУ і "Хімпрому", які вирішили разом "завалити" Росію наркотиками. Насправді ж СБУ навпаки неодноразово звітувала про блокування ключових лабораторій і складів синдикату.

"Волонтер і меценат"

Свою "волонтерську" діяльність Левченко-Буркін просуває через благодійну організацію "Благодійний фонд "Фром Харт Юей"" (From Heart UA). Саме на ім’я цієї організації та Єгора Буркіна надсилав "подяки" за благодійну допомогу один з керівників добровольчого формування "Архангели Михайла" Михайло Майман (Помогайбо). Втім, приблизно у жовтні 2022 року між Майманом і Левченком стався конфлікт, Майман звинуватив Левченка в тому, що той постачав важкі наркотики на передову. Серед іншого, звучали звинувачення у виконанні завдань спецслужб Росії щодо підриву боєздатності української армії. Зі свого боку Левченко звинувачувавМаймана у зловживанні гуманітарною допомогою. Майман публікував велику схему наркокартелю, в центрі якої перебував Левченко-Буркін.

Крім фонду, Левченко-Буркін може бути пов’язаний зі скандальною організацією "Міжнародна антинаркотична асоціація". Її директор Дмитро Костяков брав участь в піарному сюжеті про акцію щодо "бариг" у програмі "Гроші" на каналі 1+1. Як з’ясувало раніше Суспільне, наркозалежних у закладах МАА б’ють, насильно утримують і "релігійно" виховують. Свого часу МАА була тісно пов’язана з українською поліцією, конкретніше — із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, якого звільнили після скандалу (тоді ще з’ясувалося, що дружина Гогілашвілі — помічниця Зеленського Марія Левченко, тому і сам Зеленський із дружиною підтримували діяльність МАА).

"Арбітр трафіку і криптоінвестор"

Також паралельно з "благодійністю" Левченко вибудовує собі імідж криптоінвестора і ІТ-фахівця з арбітражу трафіку (вид діяльності, який полягає в закупівлі Інтернет-трафіку у одних учасників ринку і продаж його іншим, наприклад, для підвищення відвідуваності сайту, збільшення продажів реклами, товарів тощо). Для цього Левченко створив декілька "іменних" сайтів зі стоковими фотографіями і оптимізованими під пошукові запити текстами, в яких він дає поради по арбітражу трафіку і криптоінвестиціям. На одному з них на стартовій навіть зображено аватар Володимира Гройсмана. Такі ж неконкретні поради публікують і нечисленні регіональні сайти, статті на яких мають створювати в пошуковій видачі "легенду" про успішного ІТ-шника, здатного виділити мільйони "на боротьбу з наркоторгівлею".

Реальні наміри

Якщо спробувати зібрати пазл з численних припущень, які роблять ЗМІ щодо реальної мети діяльності Левченка-Буркіна, можна прийти до кількох висновків.

По-перше, специфічна публічна кампанія нерозривно пов’язана із судовими процесами, зокрема, із обранням запобіжного заходу та іншими процесуальними моментами, які зараз розглядаються в українських судах відносно цього "мецената". Оскільки велике фінансування впливає і на правоохоронну, і на судову систему, регулярними є затягування судових розглядів, слідчих дій, були навіть спроби закривати кримінальні провадження. Очевидно, що масована кампанія в медіа мала б чинити додатковий тиск на суддів і правоохоронців, створюючи для обвинуваченого у створенні наркокартелю Левченка імідж борця з наркотиками.

По-друге, "зачистку" від інформації про "бариг", телеграм-канали, "здачу" лабораторій можна розцінювати і як спробу під "благими намірами" позбутися конкурентів на ринку. Як стверджують знайомі з ринком арбітражу трафіку фахівці, заробити на "легальному" ринку гроші, співставні із заявленими сумами виплат в рамках акції "Спіймай баригу" неможливо. Відтак навіть якщо Єгор Левченко-Буркін і працює в ІТ-сфері, то, найімовірніше, займається арбітражем саме на "чорні" сайти із торгівлі наркотиками та іншими нелегальними видами діяльності. Таким "арбітражем" займається зазвичай не одна людина, а цілий штат.

В світі нелегальних або напівлегальних ІТ-послуг такі команди називають "кол-центрами" (вони можуть приймати реальні дзвінки, відповідати за підтримку клієнтів та "співробітників" синдикату (закладників, логістів, лабораторії), а також просувати "послуги" в легальному Інтернеті і в даркнеті). Вони є не лише у наркоторговців, але й у порноіндустрії, фінансових шахраїв, торгівців людьми і зброєю, мереж проституції тощо. Такі кол-центри регулярно розкриває і блокує СБУ. Періодично з ними стаються публічні скандали, коли силовики звинувачують в організації таких кол-центрів реальні відомі ІТ-компанії.

Учасники ІТ-ринку стверджують, що мережа кол-центрів, пов’язаних із Левченком, зараз тільки розширюється. Зокрема, йдеться про збільшення присутності в регіонах, де компанії, пов’язані з наркосиндикатом, поглинають конкурентів. Майже не щодня Левченко відкриває такі злочинні кол-центри. Львів, Харків, Дніпро, Київ, Одеса – тільки в одному місті мільйоннику кількість таких структур сягає десятки. Не гребують злочинці і районними центрам, втім їх присутність там менше. Мета одна - збільшувати обсяги продажів специфічного продукту і наростити базу потенційних клієнтів та співробітників.

За інформацією з джерел у правоохоронних органах, Левченко-Буркін також виділив один з таких центрів для роботи в Польщі, де його "цільовою аудиторією" станують українські біженці і заробітчани. При цьому їх мають не лише залучати в якості потенційних клієнтів, але й рукрутувати на посади менеджерів, логістів, кур’єрів, закладників, варщиків тощо. Тобто, ймовірно, йдеться про організацію не лише мережі розповсюдження, але й безпосередньо виробничих "потужностей" на території сусідньої держави.

По-третє, діяльність благодійного фонду - відомий спосіб легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. А війна - хороший привід легально передавати "хабарі" у вигляді благодійної допомоги саме потрібним для різних задач правоохоронним органам, а також військовим формуванням. Судячи з даних на сайті фонду, пов’язаного із Левченком-Буркіним, саме силові структури є одними з основних отримувачів такої допомоги.

Потрібна активізація розслідувань

Як реагують правоохоронці на діяльність Єгора Левченка-Буркіна, наближеного до нього благодійного фонду і кампанії з "пошуку бариг" із невідомим юридичним статусом та необмеженими (судячу по обсягу "джинси" в ЗМІ) фінансовими можливостями? Періодично тривають обшуки і блокування роботи лабораторій, самого "мецената" поки не знімають з розшуку. Наприклад, нещодавно відповідні "акції" проводила ДБР. Там заявили, що викрили злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні. "Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах", – сказано в повідомленні відомства.

Проте про більш активну розслідувальну діяльність, схоже, не йдеться. Питання в тому, чи вдасться медійною активністю і примарною благодійністю замилити очі слідчим і суду? Навіть якщо реально допомога Збройним силам була надана - це не повинно ставати індульгенцією від тяжких злочинів і незаконного збагачення на людських вадах. Наразі питання відкрите. Як і питання відповідальності медіа ринку і лідерів думок, які брали участь в кампанії з надування "бульбашки" "Спіймай баригу", спрямованої на відбілювання репутації однієї конкретної людини