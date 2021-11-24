Мэр Одессы Геннадий Труханов уплатил 30 млн грн залога по делу об убытках более чем на полмиллиарда

Мэр Одессы Геннадий Труханов вечером 23 ноября внес 30 миллионов гривен залога, назначенных ему в качестве меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.

Об этом «Суспільному» сообщили в ВАКС.

17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставила залог для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу НАБУ таким, как определил следственный судья ВАКС, — 30 миллионов гривен.

Средства он должен был перечислить в течение 5 рабочих дней.

Отметим, городской голова Одессы фигурирует в так называемом «одесском деле» — его вместе с другими 16 фигурантами, в числе которых и его бывший бизнес-партнер Владимир Галантерник (пребывает в розыске), подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств. Все подозреваемые отрицают свою вину.

Напомним, что 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение пяти людям, включая Труханова и ряд должностных лиц, а также бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко и "бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими, как хотел", под которым понимается Владимир Галантерник. Она также допустила, что число подозреваемых может увеличиться.

В свою очередь НАБУ сообщило, что в целом было сообщено о подозрении 16 лицам, из которых десять являются участниками преступной организации, а остальные соучастниками совершения преступлений.

В частности, речь идет о главах комиссии по коммунальной собственности и земельной комиссии Одесского горсовета, руководителях департамента коммунальной собственности, его заместителе и главе юридического департамента горсовета, а также трех лицах, выполнявших функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

Кроме них о подозрении сообщено еще шести лицам, которых, по версии НБУ, участники ОПГ привлекали к своим действиям. Среди них заместитель одесского городского головы (Олег Брындак), бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, бывший прокурор области, владельцы компании-застройщика и ее топ-менеджеры.

Вышеуказанным лица инкриминируют часть 1 статьи 255, часть 4 статьи 28 и часть 2 статьи 364, часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 209, часть 4 статьи 368, часть 3 стать 369 Уголовного кодекса (создание преступной организации, злоупотребление властью или служебным положением, хищение имущества, отмывание преступных доходов, получение и дача взяток).

По версии следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами горбюджета и коммунальной землей для ее дальнейшей передачи под застройку.

Из-за этого в 2016-2019 годах город потерял не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га на 558 млн грн, а также 131 млн грн, которые чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили из бюджета при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища "Западное". Таким образом, общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

На сегодня подозрения по делу предъявлены Труханову и другим должностным лицам Одесского горсовета, однако почти все они, включая мэра, были отпущены под денежные залоги различной величины.