Мера Білої Церкви викрили у махінаціях на 8,7 млн грн

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру меру одного з міст Київської області, йому інкримінують махінації з нерухомістю на 8,7 мільйона гривень.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про купівлю недобудови коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.

Також про підозру повідомили ще двом учасникам корупційної схеми – власнику нерухомості та оцінювачу.

За даними НАБУ, власник недобудови запропонував міському голові придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 млн грн. Сума суттєво перевищувала цінові пропозиції на той момент, втім чиновник погодився.

Фігуранти забезпечили підроблення звіту про оцінку майна, ввели в оману профільні комісії міської ради та її депутатів, аби ті проголосували за виділення коштів з бюджету.

Ім'я підозрюваного в повідомленні не вказано, але, як зазначають ЗМІ, на фотографіях НАБУ зображено кабінет міського голови Білої Церкви Генадія Дикого та недобудований центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) в цьому місті.

Саме цей ЦНАП є об'єктом злочину, який інкримінують меру.

У 2018 році Білоцерківська міська рада придбала недобудовану будівлю на вулиці Театральній за 24 млн грн під центр надання адміністративних послуг, хоча її ринкова вартість була набагато нижчою.

Нагадаємо, НАБУ напередодні вручило депутату Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" Сергію Кузьміних обвинувальний акт у справі про хабарництво.