Мера Рівного усунено з посади: суд визнав його винним у корупційному адмінпорушенні

Суд визнав міського голову Рівного Олександра Третяка винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Про це повідомляє "Суспільне".

Покарання передбачає штраф у 6 800 грн і позбавлення права обіймати посаду терміном на один рік.

Відповідач може оскаржити рішення протягом десяти днів.

Справа Третяка: за що судять мера Рівного

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) раніше склало три протоколи на Третяка, які стосувалися конфлікту інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Пізніше перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Справа, за якою Третяка визнали винним, стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Під час виборчої кампанії вона внесла до кандидатського фонду нинішнього мера 45 тис. грн. У НАЗК заявили, що це конфлікт інтересів.

Сам Третяк не визнає провини й заявив, що діяв у межах чинного законодавства. Також він вважає, що судове засідання було призначене й проведене попри поважні підстави для відкладення. За словами політика, він перебуває у Німеччині у робочій поїздці.