Мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста затримали на хабарі

Працівники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову міста Суми та директора Департаменту інфраструктури міста, які вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

Про це повідомляє пресслкжба СБУ.

Згідно з повідомленням, посадовці "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Чиновники погрожували створенням штучних перешкод у веденні бізнесу, а щоб їх уникнути вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн.

Правоохоронці затримали обох фігурантів "на гарячому" під час отримання першої частино хабара у розмірі 1,4 млн грн.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід", - повідомили у СБУ.

Правоохоонці не розголошують ім'я затриманого, але згідно з даними сайту Сумської МР, очільник міста - це Лисенко Олександр. Його обирали мером міста двічі у 2015 та 2020 роках.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали керівницю відділу податкової служби Кіровоградської області, яка вимагала хабарі від підприємців в обмін на не перешкоджання їхньому бізнесу.