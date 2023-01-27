Меру Рені, спійманому на хабарі у $100 тисяч, призначили заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі один мільйон 342 тисячі гривень для мера міста Рені Одеськох області Ігоря Плєхова.

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Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що за рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн. Крім того на особу покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Також ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення майже 1,879 млн грн застави депутату Ренійської міської ради Івану Подойлову, якого спільно з міським головою викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

Строк дії запобіжного заходу - до 24 березня 2023 року.

Нагадаємо, 24 січня НАБУ і САП викрили "на гарячому" одразу після отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди міського голову Рені та депутата місцевої ради.

За даними слідства, депутат ради, посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. дол. США.

Дії посадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів за статтями 368 і 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось раніше, НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на хабарі у сумі 400 тисяч доларів.