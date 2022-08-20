Мешканця Хмельницького судитимуть за те, що він склав для окупантів план наступу на місто

У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який передавав окупантам дані про переміщення ЗСУ, а також склав для російських військових план наступу на місто. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Наслідком встановлено, що підозрюваний надсилав представнику російських спецслужб фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ. Він також склав план наступу на Хмельницький та вигідний маршрут руху.

За це чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала двох агентів, причетних до діяльності російської агентурної мережі у Миколаївській області.

За даними СБУ, внаслідок дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено кілька об'єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнування об'єктам соціальної інфраструктури.

Нагадаємо також, що до Верховної Ради внесено законопроект, який передбачає розширення статті 114-2 КК та на розповсюдження даних про діяльність об'єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Однак, цей документ досі навіть не розглядався.