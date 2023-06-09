Мешканець Лимана розкидав саморізи для сповільнення пересування техніки ЗСУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Ним виявився 26-річний мешканець Лимана.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що упродовж травня цього року зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Найбільше його цікавили точні координати блокпостів та об’єктів Укрзалізниці.

"Ці відомості він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу "Одноклассники"", - зауважили в СБУ.

Крім того, розслідування встановило, що під час боїв за Лиман фігурант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ.

Для цього він потайки розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Раніше Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Зловмисниця відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.