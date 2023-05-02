Мешканець Слов’янська збирав для окупантів розвіддані про місцезнаходження українських військових

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що передусім чоловік намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку.

У разі отримання розвідувальної інформації, російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських військ.

Втім, співробітники СБУ затримали ворожого інформатора і тим самим запобігли передачі агресору закритих відомостей.

"За даними слідства, зловмисник перебував "на зв’язку" із "заступником командира комендантського полку народної міліції ДНР". Фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників. Потім передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж. За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші та "високу посаду", у разі захоплення міста", - повідомили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, а зловмисник перебуває під вартою.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.