Мешканка Костянтинівки "наводила" удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

"Встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової", - зауважують правоохоронці.

Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

"За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка. Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані", - підкреслили в СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, для збору інформації ворожа поплічниця обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ.

Отримані відомості викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський Телеграм-канал.

Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари.