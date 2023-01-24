Прокуратура стягнула з генпідрядника, задіяного у будівництві метро на Виноградар, майже 140 млн грн

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію Київської прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, який задовольнив позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.

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Як кажуть в Київській міській прокуратурі, будівельна компанія використала кошти місцевого бюджету не за цільовим призначенням, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

"Так, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади", – йдеться у повідомленні. А законодавство такі дії забороняє.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура і звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради.

"Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками, викладеними у рішенні господарського суду про наявність підстав для задоволення позову", – додали у столичній прокуратурі.

Нагадаємо, що паралельно в Україні розпалився скандал, пов'язаний зі схемами при закупівлі харчування для військовослужбовців в Міноборони. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують можливі зловживання.