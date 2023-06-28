Миколаївського прокурора Германа засудили до довічного ув'язнення

Приморський районний суд Одеси 28 червня виніс вирок у справі колишнього голови Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Його засудили до довічного терміну із конфіскацією майна. Суд визнав його винним у держзраді, скоєній під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори просили максимально можливе покарання ‒ довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна", - розповіли в прокуратурі.

Доведено, що на початку березня 2022 року Герман з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України.

Як з'ясувало слідство , він надавав росіянам інформацію, яку мав у розпорядженні, військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та Миколаївській області.

Геннадій Герман під час засідання в суді. Фото: генпрокуратура

Справа експрокурора Германа

18 березня 2022 року російські військові атакували військові казарми у Миколаєві, коли там знаходилися військові.

4 квітня 2022 року Германа затримали, а 6 квітня відправили до СІЗО. Слідство встановило, що він передавав окупантам інформацію про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовці та співробітників ДСНС тощо. Він був корегувальником вогню по цивільних і військових об’єктах.

Згодом стало відомо, що підсудний передавав інформацію блогеру Юрію Подоляку. Він народився в Сумській області, з 2014 рок живе у Росії.

Адвокат Германа Станіслав Клименко заявив у коментарі "Суспільному", що його підзахисник не визнає свою провину. Він також називав "маніпуляцією" те, що рідні загиблих внаслідок держзради Германа приходять на засідання зі світлинами жертв обстрілу.

Доки тривало слідство Герман знаходився в СІЗО - такий запобіжний захід обирав суд. Рідні загиблих військових неодноразово заявляли, що контролюють розгляд справи, аби не допустити несправедливості.