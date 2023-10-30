Міноборони виявило зловживання з винагородою військовим на понад 100 млн гривень

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більше ніж 123 мільйони гривень додаткової винагороди у вигляді "бойових" премій було виплачено особам, які не приймали участь у бойових діях і не виконували бойових завдань.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що чинні правила надають командирам військових підрозділів занадто велику волю для інтерпретації термінів "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання", що дозволяє їм виплачувати додаткову винагороду за власним розсудом.

Під час проведення аудиту, було встановлено, що в одному з випадків військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання в Київській області, щомісячно виплачували додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

У Міністерстві додали, що вони консультуються з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Нагадаємо, Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Деяким категоріям військових кошти надійдуть на рахунки найближчим часом. Зазначається, що збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.