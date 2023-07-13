Місцевий ексдепутат на Одещині привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря

Служба безпеки викрила ще одну схему привласнення державної землі на узбережжі Чорного моря. Затримано колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів.

"Встановлено, що ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії", - зазначають в СБУ.

Крім того, для підробки документів фігурант кримінальної справи залучив місцевого інженера-землевпорядника.

"Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу", - повідомляють в СБУ.

Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.

Наразі чотирьом учасникам «схеми» повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

"Організатор схеми – ексдепутат – перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За матеріалами Служби безпеки, на вкрадену землю накладено арешт та встановлено заборону на її відчуження.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на одного з депутатів Одеської обласної ради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі біля моря.