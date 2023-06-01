12 років за ґратами проведе зрадник, який виїхав з України, щоб приєднатися до збройних сил РФ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази, які дозволили визнати ще одного поплічника РФ державним зрадником України. Зловмисником виявився громадянин нашої країни, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до Росії і отримав там російський паспорт.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил РФ.

Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією.

Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).

"Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини. Він проведе 10 років за ґратами.