Могли підірвати боєготовність українських військ: в Україні викрили масштабне угруповання наркоторговців (ФОТО, ВІДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні, намагаючись проникнути навіть у середовище військових.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території декількох областей.

"В останні місяці, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувалися. В полі їхнього зору, у тому числі були й прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути та в середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ДБР.

За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тисяч доз на місяць, вартістю близько 70 млн грн. Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні.

Фото: пресслужба ДБР.

У ДБР наголосили, що діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах.

Працівники ДБР провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тис. доларів, отриманих в результаті злочинної діяльності та інші речові докази.

За результатами оперативно-слідчих дій затримано організатора, трьох членів організованої групи, а також одного із найбільших гуртових покупців.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру у створенні злочинного угрупування, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та прекурсорів в особливо великому розмірі на території України (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України). За вказані злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Фото: пресслужба ДБР.

Гуртовому покупцю та реалізатору наркотиків повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, покарання за вказаний злочин передбачає позбавлення волі на термін до 12 років конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії, направлені на виявлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора раніше повідомляв, що у Запорізькій області троє чоловіків організували масове виробництво небезпечного наркотику – “Альфа-PVP”. Під нарколабораторію вони переобладнали приміщення покинутої ферми на околиці Нікополя.