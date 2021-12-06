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Мошенники выманивают номера карт "для выплаты тысячи от Зеленского" — Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что мошенники начали рассылать украинцам сообщения с просьбой о предоставлении персональных данных якобы для выплаты 1 тысячи грн, обещанной президентом Владимиром Зеленским за прохождение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции.
Об этом он сказал в ходе регулярного брифинга, видео которого опубликовала пресс-служба ведомства.
"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Сейчас они от имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1 тысячи грн за полный курс прививки. Заверяю, что от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам", — подчеркнул Ляшко.
Министр также обратил внимание граждан, что в рамках данной программы речь идет не о прямых выплатах привившимся, а о поддержке определенных видов бизнеса через пользование его услугами такими гражданами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Программа целевого финансирования чувствительных категорий бизнеса во время карантина "єПідтримка" начнется 19 декабря. Механизм получения такой финансовой помощи — онлайн через мобильное приложение "Дія". Потому прошу всех: пользуйтесь только проверенной информацией из официальных государственных ресурсов", — призвал чиновник.
Напомним, что 2 декабря Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев в текущем году 3 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19. В то же время конкретный механизм этой программы власти пока не озвучивали.