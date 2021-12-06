Мошенники выманивают номера карт "для выплаты тысячи от Зеленского" — Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что мошенники начали рассылать украинцам сообщения с просьбой о предоставлении персональных данных якобы для выплаты 1 тысячи грн, обещанной президентом Владимиром Зеленским за прохождение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал в ходе регулярного брифинга, видео которого опубликовала пресс-служба ведомства.

"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Сейчас они от имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1 тысячи грн за полный курс прививки. Заверяю, что от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам", — подчеркнул Ляшко.

Министр также обратил внимание граждан, что в рамках данной программы речь идет не о прямых выплатах привившимся, а о поддержке определенных видов бизнеса через пользование его услугами такими гражданами.

"Программа целевого финансирования чувствительных категорий бизнеса во время карантина "єПідтримка" начнется 19 декабря. Механизм получения такой финансовой помощи — онлайн через мобильное приложение "Дія". Потому прошу всех: пользуйтесь только проверенной информацией из официальных государственных ресурсов", — призвал чиновник.

Напомним, что 2 декабря Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев в текущем году 3 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19. В то же время конкретный механизм этой программы власти пока не озвучивали.