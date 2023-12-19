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Злочинність
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На АЗС у Дніпропетровській області вилучили 35 тонн фальсифікованого пального

БЕБ вилучило 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
БЕБ вилучило 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вилучило на АЗС Кривого Рогу 35 тонн фальсифікованого пального орієнтовною вартістю понад 2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що правоохоронці викрили осіб, які незаконно виготовляли та продавали пальне у Дніпропетровській області.

Реалізація дизелю та бензину марок А-95, А-92 відбувалась через мережу АЗС.

"Детективи БЕБ провели 8 обшуків у м. Кривий Ріг. На території однієї з мереж АЗС були відсутні дозвільні документи, сертифікати якості пального та документи про його походження", - зауважили у відомстві.

Крім того, на деяких АЗС були відсутні касові апарати та працювали оператори без офіційного оформлення.

Фото 2 — На АЗС у Дніпропетровській області вилучили 35 тонн фальсифікованого пального

За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 35 тонн контрафактного пального. Його орієнтовна вартість  становить понад 2 млн гривень.

"Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до виготовлення та розповсюдження фальсифікату", - підкреслили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з БЕБ викрила на Закарпатті схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум колишнього депутата Віктора Медведчука.

Автор:
Світлана Манько