На АЗС у Дніпропетровській області вилучили 35 тонн фальсифікованого пального

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вилучило на АЗС Кривого Рогу 35 тонн фальсифікованого пального орієнтовною вартістю понад 2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що правоохоронці викрили осіб, які незаконно виготовляли та продавали пальне у Дніпропетровській області.

Реалізація дизелю та бензину марок А-95, А-92 відбувалась через мережу АЗС.

"Детективи БЕБ провели 8 обшуків у м. Кривий Ріг. На території однієї з мереж АЗС були відсутні дозвільні документи, сертифікати якості пального та документи про його походження", - зауважили у відомстві.

Крім того, на деяких АЗС були відсутні касові апарати та працювали оператори без офіційного оформлення.

За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 35 тонн контрафактного пального. Його орієнтовна вартість становить понад 2 млн гривень.

"Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до виготовлення та розповсюдження фальсифікату", - підкреслили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з БЕБ викрила на Закарпатті схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум колишнього депутата Віктора Медведчука.