На Буковині затримали підприємця, який хотів підкупити офіцера СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало у Чернівцях керівника будівельного підприємства, який намагався дати хабаря співробітнику Служби безпеки.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин регіону.

Щоб потрапити до режимного об’єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ.

"Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників "вільний" доступ на територію військової частини без проведення перевірочних заходів. Для "вирішення питання" підприємець запропонував 5 тис. доларів США співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби", - зазначили в СБУ.

За фактом отримання "пропозиції" офіцер Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву.

"Це дозволило задокументувати злочинні дії підрядника-корупціонера і затримати його "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили директора підприємства, який намагався підкупити співробітників СБУ щоб закрили стосовно нього кримінальне провадження.