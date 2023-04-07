На Черкащині ексдиректора держпідприємства підозрюють у розтраті майна на 73 млн грн

Посадові особи держпідприємства на Черкащині, що належить до сфери управління Державного агентства резерву України, розробили злочинну схему з розтрати пшениці з державного матеріального резерву.

Офіс Генерального прокурора повідомив колишньому директору державного підприємства на Черкащині про підозру у розтраті державного майна та службовому підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Перед аукціоном з продажу зерна зловмисники сфальсифікували висновки по якості зерна, і зазначили, що культури не відповідали вимогам ДСТУ та не могли використовуватися для корму свійських тварин та птиці.

Через таку махінацію, підозрюваний продав понад 11,7 тис тонн першокласного зерна як неліквідне. Упродовж квітня-липня 2021 року якісну пшеницю було реалізовано за ціною 350 грн за тонну, у той час як її ринкова вартість становила 6500 грн.

Внаслідок таких дій підозрюваного державі завдано понад 73 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".