На Черкащині затримали агентку ФСБ РФ, яка намагалася влаштуватися до органу місцевого самоврядування

Служба безпеки у ході спецоперації у Черкаській області викрила ще одну агентку ФСБ, яка передавала ворогу дані про військові об’єкти.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин.

Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

Крім цього, жінка поширювала у забороненій соцмережі "Вконтакте" фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності "всередині" установи.

У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували злочинні дії і затримали.

"За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду", - зауважили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні Сумської області. Місцевого жителя, який почав працавати на ФСБ ще до початку повномаштабного вторгнення, викрили у ході контрдиверсійних заходів.