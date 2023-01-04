На Чернігівщині викрили зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисника затримали у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.

"Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області", - зазначили в СБУ.

Крім того, особливу увагу зловмисник звертав на місця проживання командного складу українських військ.

Отримані відомості намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

"Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ у ході слідчо-оперативних дій отримала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області. Російського агента засудили до 15 років ув'язення.