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Категорія
Злочинність
Дата публікації

На Чернігівщині викрили зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

На Чернігівщині викрили зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисника затримали у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.

"Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області", - зазначили в СБУ.

Фото 2 — На Чернігівщині викрили зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

Крім того, особливу увагу зловмисник звертав на місця проживання командного складу українських військ.

Отримані відомості намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

"Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ у ході слідчо-оперативних дій отримала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області. Російського агента засудили до 15 років ув'язення.

Автор:
Світлана Манько