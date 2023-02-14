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На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини. Все передадуть на ЗСУ
На Чернівецькій митниці працівники ДБР і місцеві митники виявили вантажівку із російськими автозапчастинами до автомобілів ВАЗ російського виробництва. Товар намагалися завезти до України для продажу під виглядом товарів із Китаю.
"Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо. Згідно із документацією вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн", – кажуть в ДБР.
Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка надалі має передати автозапчастини на потреби ЗСУ.
Працівники митниці складуть адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки та ДБР ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.