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На деокупованій Миколаївщині виявили тіла трьох закатованих цивільних
Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини країни-агресора РФ на деокупованих територіях. На Миколаївщини, у селі Новопетрівка, виявили тіла трьох закатованих цивільних.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Прокурори Миколаївської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, тіла належать місцевим мешканцям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань.
Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення.
Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.
"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, на цвинтарі села Слобожанське Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла п'яти мирних жителів, загиблих унаслідок російської збройної агресії.