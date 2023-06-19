На Дніпропетровщині "накрили" ОЗГ, що підпільно виробляла до 500 тонн фальшивого пального на місяць (ВІДЕО)

Слідчі Головного управління поліції в Дніпропетровській області та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції заблокували масштабне підпільне виробництво пального в регіоні та канали постачання фальсифікату на ринок.

Як ідеться у повідомленні правоохоронців, до злочинного угрупування входило 10 осіб – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур, через які "відмивалися" гроші та збувався фальсифікат.

На виробничих потужностях НПЗ у Дніпропетровській області фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. За попередніми даними, сировину для цього ділки викрадали з нафтопроводів.

Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа пального до сировини додавали розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян.

З метою маскування злочинної діяльності керівництво НПЗ укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Ті продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, аби приховати реальні прибутки, до фінансової звітності вносилися недостовірні дані.

Фальсифіковане пальне ділки збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також воно продавалося підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

Отримані у злочинний спосіб гроші легалізувалися через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподілялися між всіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку щомісяця, а незаконна "маржа" складала 20 гривень з одного літра пального.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у Рівному - за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, на НПЗ та автомобільній базі, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.

Вилучено понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 мільйонів гривень, авто фігурантів, а також 40 мільйонів гривень, 498 тисяч євро та 1,4 мільйона доларів. Таким чином, загальна сума вилученого майна становить майже 200 мільйонів гривень.

Десятьом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу:

- частиною 3 статті 27, частинами 2 та 3 статті 28, частинами 1 та 2 статті 204 (організація незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів організованою групою за попередньою змовою),

- частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209 (організація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою),

- частиною 3 статті 27, частинами 2 та 3 статті 28, частиною 2 статті 362 (організація за попередньою змовою несанкціонованих дій з інформацією в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

- частиною 3 статті 27, частинами 2 та 3 статті 28, частиною 1 статті 366 (організація службового підроблення, вчиненого організованою групою за попередньою змовою).



Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС та рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках, накладено арешт. Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Документування протиправної діяльності проводилося спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою, Офісом генерального прокурора та департаментом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби.