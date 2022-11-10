На Дніпропетровщині закрили тютюнову фабрику United Tobacco

Тютюнова фабрика United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако"), яка розташована в Жовтих Водах Дніпропетровської області та роками проводила нелегальну діяльність, припинила своє існування.

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Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Хочу привітати українське суспільство з дуже знаковою перемогою над "руським миром" у битві у Жовтих Водах. Величезна напівлегальна тютюнова фабрика врешті припинила своє існування", – зазначив Гетманцев.

За його словами, з 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном "під мовчазну згоду всіх правоохоронців, "осліплих" до роботи надпотужного підприємства".

Гетманцев пыдкреслив, що лише за час війни зазначене підприємство не доплатило до державного бюджету понад 5 млрд грн акцизного податку.

"Обшук СБУ на фабриці тривав понад 2 місяці, упродовж яких шахраї намагалися затягнути дії слідчих та "порєшать", використовуючи свої звичні інструменти. Однак, в новій Україні ці інструменти вже не працюють", – повідомив Гетманцев.

Він також додав, що сім ліній з виробництва сигарет на фабриці остаточно демонтовано. Ще дві, які крадії завезли в Україну, але не встигли встановити, будуть знайдені і вилучені найближчим часом.

"Дякую ДПС, керівництву СБУ та Генеральної прокуратури за принципову позицію та відмінну роботу, що поклала край багаторічній корупційній ганьбі", - резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако" неодноразово привертала увагу як силових органів, так і журналістів. Починаючи з 2018 до 2021 року тут регулярно проводили обшуки Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ. У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, але виробництво на цій фабриці продовжилося.

Зазначимо, наприкінці минулого року незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у порівнянні з 10% у 2020 році. За даними дослідницької компанії "Кантар", середньорічний показник нелегального ринку сигарет у 2021 році склав 16,9% або 8,4 млрд штук сигарет. В результаті цього бюджети всіх рівнів недоотримали 15,4 млрд грн податкових зборів.