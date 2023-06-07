На Дніпропетровщині затримали агента ФСБ, який шпигував за авіацією ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Ним виявився мешканець міста Першотравенськ, який за гроші збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого «куратора» з ФСБ до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.

"Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, затриманим є житель міста Першотравенськ, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

"У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ. Надалі зв’язок з агресором підтримував через месенджер. Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей", - повідомляють правоохоронці.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка систематично збирала та надсилала ворогу дані про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ на території міста.