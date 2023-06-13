На Дніпропетровщині затримали агента ФСБ з псевдонімом "Геральт": шпигував за підготовкою ЗСУ до контрнаступу

Служба безпеки затримала ще одного російського агента у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. За вказівкою ФСБ він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що основним завданням зловмисника було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ.

"Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт. За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову "винагороду", яка надходила на банківську картку фігуранта", - зауважують правоохоронці.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім "Геральт".

"У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань ФСБ зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. З метою конспірації російський агент створив декілька анонімних акаунтів у "Телеграм", через які передавав розвіддані агресору", - зазначили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - зауважили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Ним виявився мешканець міста Першотравенськ, який за гроші збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів.