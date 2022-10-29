На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS і гаубиць М777

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровщини. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед основних завдань зловмисника також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель села Вищетарасівка Нікопольського району, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.

Правоохоронці повідомляють, що агресор залучив зрадника до конфіденційного співробітництва через соцмережі, де він неодноразово викладав позиції українських військ.

На виконання ворожих завдань щодо проведення розвідувально-підривної діяльності російський агент їздив по території району та приховано спостерігав за об’єктами.

Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фото з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання агента РФ правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським "куратором".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності, які перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.