На Донбассе поймали банду из 29 человек, грабившую поезда с углем: успели украсть 60 тонн (ФОТО, ВИДЕО)

На Донбассе правоохранители разоблачили непосредственно во время совершения преступления группу воров, грабивших поезда с углем на железнодорожной станции Кураховка в одноименном поселке.

Как говорится в сообщении Главного управления полиции в Донецкой области, сотрудники уголовного розыска областного главка с сотрудниками отдела полиции в городе Курахово при силовой поддержке роты полиции особого назначения поймали с поличным 29 человек возрастом от 16 до 40 лет.

На месте происшествия вдоль грузового поезда были обнаружены 190 полимерных мешков с углем, а также лопаты. Кроме того, на складе вблизи железнодорожных путей обнаружены и изъяты еще 1190 мешков с твердым топливом. Вес похищенного угля составил более 60 тонн.

Фото: ГУ НП в Донецкой области Фото: ГУ НП в Донецкой области Фото: ГУ НП в Донецкой области Фото: ГУ НП в Донецкой области Фото: ГУ НП в Донецкой области Фото: ГУ НП в Донецкой области Фото: ГУ НП в Донецкой области

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются. Злоумышленникам угрожает лишение свободы сроком до восьми лет.

В свою очередь, как сообщает "Укрзализныця", произошло задержание 14 января. Отмечается, что сотрудники управления аппарата директора по экономической и информационной безопасности госкомпании установили, что группа воров на протяжении 2021 года осуществляла хищение угля из вагонов в Кураховке, о чем и сообщили правоохранителям. При перевешивании вагонов, из которых воровали уголь, общая нехватка груза составила 61 тонну.

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Напомним также, что в августе прошлого года полиция отчитывалась о разоблачении группировки из примерно 40 человек, которая длительное время воровала минеральные удобрения и уголь из грузовых поездов в Запорожской области.