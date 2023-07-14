На Донеччині агент РФ перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ

У результаті спецоперації на Донеччині СБУ затримала "розконсервованого" інформатора фсб, який передавав агресору інформацію про маршрути, кількість та специфікацію техніки ЗСУ, яка рухалася до Краматорська.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у зоні особливої уваги чоловіка були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами і паливозаправні автомобілі, які задіяні у контрнаступі Сил оборони.

"Для збору розвідданих зловмисник займав "позицію" на балконі власної квартири. Через вікно він здійснював приховану фото- та відеофіксацію переміщення військових колон. Відзняті файли і текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму "зв’язковому", який знаходився на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі "МДБ ДНР"", - зазначають в СБУ.

Як зауважують правоохоронці, розвідінформація потрібна була агресору для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступальних дій українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора "на гарячому" під час здійснення ним прихованої відеозйомки з вікна власної оселі.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з фсб.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився 48-річний мешканець Добропілля, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році. У поле зору агресора він потрапив через свою деструктивну активність в одній з прокремлівських груп у Телеграм", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що після кількох "тестових" завдань окупанти перевели свого інформатора в "режим очікування" до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань)", - зауважили в СБУ.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисник збирав для РФ інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Краматорську.