На Донеччині експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував експравоохоронець з Донеччини разом зі своїм спільником.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що після захоплення окупантами частини Донецької області посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати на ворога.

Зокрема, фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС.

"Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на "об’єкті" повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР встановили факт підготовки диверсії у межах розслідування провадження щодо державної зради колишнього правоохоронця, який проводив фільтраційні заходи на одному з блокпостів тимчасово окупованої території Донеччини. Працюючи на окупантів він перевіряв автівки та шукав серед водіїв та пасажирів людей, які мають приналежність до правоохоронних органів України чи військовослужбовців ЗСУ та співпрацюють з державними органами влади України.

Правоохоронці викрили його наміри щодо диверсії, встановили місце знаходження схрону та запобігли теракту.

Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді та у підготовці до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі правоохоронці розшукують спільника підозрюваного.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило спеціальне розслідування стосовно дев’ятьох колишніх правоохоронців з селища Чернігівка Запорізької області, які нині працюють на ворога.