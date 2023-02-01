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На Донеччині експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС - ДБР
Співробітники Державного бюро розслідувань запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував експравоохоронець з Донеччини разом зі своїм спільником.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що після захоплення окупантами частини Донецької області посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати на ворога.
Зокрема, фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на "об’єкті" повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР встановили факт підготовки диверсії у межах розслідування провадження щодо державної зради колишнього правоохоронця, який проводив фільтраційні заходи на одному з блокпостів тимчасово окупованої території Донеччини. Працюючи на окупантів він перевіряв автівки та шукав серед водіїв та пасажирів людей, які мають приналежність до правоохоронних органів України чи військовослужбовців ЗСУ та співпрацюють з державними органами влади України.
Правоохоронці викрили його наміри щодо диверсії, встановили місце знаходження схрону та запобігли теракту.
Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді та у підготовці до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Наразі правоохоронці розшукують спільника підозрюваного.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило спеціальне розслідування стосовно дев’ятьох колишніх правоохоронців з селища Чернігівка Запорізької області, які нині працюють на ворога.