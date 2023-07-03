На Донеччині викрили військових на махінаціях із "бойовими" виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн

Державне бюро розслідувань перекрило чергову схему привласнення бойових виплат військовим. Командир однієї з військових частин Донеччини та четверо його підлеглих отримали підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією ДБР, схема фіктивної виплати "бойових" доплат військовим підрозділу, які не несли службу на передовій, діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн грн.

Встановлено, що фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

"У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних та вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати "бойових" доплат.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Четверо його підлеглих, залучених у схемі — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області за те, що він не знімав із порушників дисципліни премії. Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн.