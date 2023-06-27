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На Донеччині затримали адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який "зливав" локації ЗСУ на східному фронті
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на фронтових територіях Донеччини. Зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення РФ створив власний Телеграм-канал.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, у квітні 2022 року чоловік організував на власному Telegram-каналі спілкування з підписниками на військову тематику.
На цьому ресурсі він викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Відповідну інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - зауважили в СБУ.
Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.
Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану)", - підкреслили в СБУ.
Там додали, що наразі чоловік під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Раніше Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку під час контрдиверсійних заходів на Сумщині.Зловмисницею виявилась мешканка прикордонного міста Глухів.