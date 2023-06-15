На Донеччині затримали агента ФСБ: "наводив" російські С-300 на передові позиції ЗСУ

Служба безпеки України викрила ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники".

За вказівкою російської спецслужби їхній агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення.

Зібрані відомості відправляв до ФСБ під видуманим іменем через месенджер "Телеграм".

"Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних Сил України", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

У затриманого вилучено мобільний телефон з підготовленими до "відправки" файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.

"На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - підкреслили в СБУ.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.