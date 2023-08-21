На Донеччині затримали агента ФСБ, який шпигував за українськими блокпостами

Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік повернувся в Краматорськ, а вже навесні цього року отримав перше завдання від свого "куратора" з ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, отримані відомості чоловік передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні "характеристики".

"За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду". Суми надходили на банківську картку зловмисника. В подальшому окупанти обіцяли "евакуювати" його до Росії", - повідомили правоохоронці.

Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих "планів" і затримали ворожого поплічника.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та "змінні" SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі чоловік перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України.