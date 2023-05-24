На Донеччині затримали агента РФ: "зливав" ворогу позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що трьох спільників зловмисника правоохоронці затримали у грудні минулого року.

"Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму "куратору" у тимчасово окупованій Горлівці", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

"За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "МДБ ДНР" в окупованій Горлівці. Для комунікації з "куратором" ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів", - зазначили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

"Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.