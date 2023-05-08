На Донеччині затримали двох ворожих інформаторок: одна з них працювала на "вагнерівців"

Служба безпеки викрила ще двох поплічниць агресора, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед затриманих – мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

"За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в Росії. Для комунікації використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах", - зауважують в СБУ.

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому "зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

"Жінка "познайомилась" з рашистом через заборонену російську соцмережу "Однокласники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл", - повідомляють правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів. Наразі затримані перебувають під вартою.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.