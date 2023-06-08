На Донеччині затримали інформаторку ФСБ: "зливала" окупантам позиції ЗСУ поблизу Слов’янська і Краматорська

Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Зловмисниця відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зібрані відомості зловмисниця передавала до ФСБчерез месенджер.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон", - зауважили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисницю у Краматорському районі під час спроби передачі закритих відомостей агресору. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

"За даними слідства, затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні 2022 року її залучив до негласної співпраці кадровий співробітник ФСБ. У поле зору окупантів жінка потрапила через свої неодноразові антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі "Одноклассники"", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.